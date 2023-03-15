Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı hareketliliği yaşanıyor. Kayseri’deki partilerde milletvekilliği aday adaylık başvuruları devam ediyor.

Şu ana kadar AK Parti’de; AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, Önceki dönem İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Özcan başvuruda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP), Hukukçu Niyazi Ünalmış, milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) ise MHP Kayseri KAÇEP’den Sorumlu İl Başkanı Serap Şule Kalın, İş İnsanı Mehmet Alper Altuntaş ve İş İnsanı Abdulkadir Aytekin milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

İYİ Parti Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için ise Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy görevinden istifa ederek başvuruda bulundu.

Yeniden Refah Partisi’nde (YRP) ise YRP Kahramanmaraş İl Eğitim Başkanı Ayşegül Baysarı ve Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanı Selver Boztaş milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

Saadet Partisi’nde ise Önceki dönem Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş ve Saadet Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Harun Toprak milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.