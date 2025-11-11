Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin 153 İnfaz Koruma Memuru görev aldı

  • Haberler
Türkiye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi başladı. Fidan dikimine 3 bin 153 Ceza İnfaz Kurumu personeli ve 5 bin 85 denetimli serbestlik yükümlüleri de katıldı.

Türkiye’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumu personelleri ve denetimli serbestlik yükümlülerinin de fidan dikimine katıldığını belirtti. Bakan Tunç: “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında omuz omuza veriyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki; 3 bin 153 Ceza İnfaz Kurumu personelimiz ve 5 bin 85 denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte 90 bin 521 fidanı toprakla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

