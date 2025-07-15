Milli bayramlar bayrak hassasiyetini artırıyor

Milli Bayramlarda Türk bayrağı satışlarında hareketlilik gözlemleniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla satışlar hakkında bilgiler veren Türk bayrağı imalatı yapan esnaf Kuddusi Türk, ağırlıklı olarak resmi kurumlarla çalıştıklarını, bu nedenle kurumların ihtiyaçlarını önceden temin ettiğini belirtti. Günlük perakende satışların ise sınırlı olduğunu ifade etti.

Milli bayramlar bayrak hassasiyetini artırıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı satışlarında da hareketlilik gözlemleniyor. Esnaf Kuddusi Türk ise insanların 15 Temmuz’un anlam ve önemi nedeniyle bayraklara yöneldiğini belirtirken, satışların ani değil, daha çok sürece yayılmış şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Esnaf Türk, “15 Temmuz ile alakalı insanların milli duygularının kabarması ve bayrak ihtiyacı olması söz konusu oluyor. Ama bizdeki sistem şöyle; bugüne has böyle bir gürül gürül bir satış olmaz ama sürece dayalı olarak insanlar bayrak ihtiyaçlarını tabii ki karşılıyorlar. Genelde biz resmi kurumlara satış yaptığımız için onlar daha öncesinden bayraklarını alıyorlar. O yüzden bizde günlük olarak yani bir çarşıdaki iş yeri gibi çok bayrak satış söz konusu olmaz. Daha önceden bizden ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ebat kaynaklı 20 liraya da, 10 bin liraya da Türk bayrağı mevcut. Genel anlamda bir bayrağa sahip olmak istesem kaç para ödemem gerekir diye düşünen bir insan için 300 ya 500 lira arasında bir rakam oluyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

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