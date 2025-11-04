Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Ahilik” temalı resim yarışması

  • Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, köklü bir gelenek olan Ahilik kültürünü genç nesillere aktarmak amacıyla mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerine yönelik 'Ahilik Resimlerle Anlatılacak, Yaşatılacak, Geleceğe Aktarılacak' temalı bir resim yarışması düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, köklü bir gelenek olan Ahilik kültürünü genç nesillere aktarmak amacıyla mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Ahilik; Resimlerle Anlatılacak, Yaşatılacak, Geleceğe Aktarılacak” temalı bir resim yarışması düzenliyor. Bakanlık yaptığı açıklamada: “Köklü Geleneğimiz “Ahilik”; Resimlerle Anlatılacak, Yaşatılacak, Geleceğe Aktarılacak Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği ve “dürüstlük, yardımlaşma, emeğe saygı ve toplumsal adalet” gibi değerlerin genç kuşaklarca modern meslekler, teknoloji ve üretim süreçleriyle birleştirilerek resmedilmesini amaçlayan yarışmada; Eserler, 5 Aralık 2025 tarihine kadar okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edilecek, İlleri temsilen seçilen eserler, “Bakanlık Değerlendirme Kurulu”nca incelenerek sonuçlandırılacak, Ödüller, 25 Aralık 2025’te Ankara’da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.” İfadelerinde bulunuldu.

