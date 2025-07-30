Milli Eğitim'den Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci dostu projelere verdiği destekle eğitim camiasından takdir görmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri’de düzenlenen uluslararası robot yarışması sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’den Başkan Büyükkılıç’a anlamlı teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, makamında ağırladığı Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki heyete, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

“Proje İddialı ve Türkiye’de Örnek Olacak İçerikte Bir Projeydi”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükklıç, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği destekleriyle Mayıs ayında gerçekleştirilen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’ndan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Esen’e teşekkür ederek, “Sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir projenin özellikle sizin gayretinizle, tecrübenizle şehrimizde olmasına vesile olduğunuz için. Proje iddialı ve Türkiye’de örnek olacak içerikte bir projeydi. Allah’a şükür yüz akıyla sonuçlandı. Bu bir ekip çalışması, ekibinizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu Şehir, Eğitime Verdiği Destekten Dolayı Takdir Ediliyor”

Kayseri’de kamu kurum ve kuruluşlarının birlik, beraberlik ve dayanışmasına vurgu yapan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Şehrimizin en güzel yönü birlikte bir şeyler yapma kültürü. Kamu kurum, kuruluşlarıyla sayın valimizin liderliğinde hep beraber yerel yöneticiler olarak bizler de üzerimize düşeni yapma yönünde, yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapmaya çalışarak yol alıyoruz. Sonuçta bu şehir olumlu paylaşılıyor, olumlu anılıyor. Bu şehir eğitime verdiği destekten dolayı takdir ediliyor. Takdir önemli ama biz şehrimizin ve ülkemizin geleceğine zenginlik kattığı kanaatindeyiz. Çocuklarımıza özgüven kazandırdığı kanaatindeyiz. Ufuklu yavrularımızın gelişmesine vesile olduğu kanaatindeyiz. Nitekim son sınavlarda da başarılı bir şekilde şehrimizin anılıyor olması, gerek LGS’de gerekse YKS’de bu anlamlı projeyi başarıyla sonuçlandırmak ekip çalışmasıyla oldu, tebrik ediyoruz.”

“Büyükşehir Belediyemizin Büyük Desteğini Yanımızda, Yöremizde Çok Yakın Hissettik”

Valilik, yerel yönetimler ve kurum kuruluşlarla dayanışma içerisinde 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması ile çalışma ve projeleri yürüttüklerini dile getiren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de Başkan Büyükkılıç’a destekleri için teşekkür etti. Esen, “Başta valiliğimiz olmak üzere, yerel yönetimlerimiz ve kamu kuruluşlarımızın tamamı inanılmaz bir eş güdüm örneği sergilediler. Bu anlamda zatıâliniz de bize çok ciddi destek verdi. Gelen misafirlerimizin konaklamasından yemek hizmetlerinin karşılanmasına, sanattan kültür gezilerine kadar birçok alanda Büyükşehir Belediyemizin büyük desteğini yanımızda, yöremizde, çok yakın hissettik ve bunu bizzat sahiplenerek de tüm ekibinizle beraber bize yardımcı oldunuz. Şehrimize hep beraber bir katma değeri yüksek yarışma kazandırmış olduk” diyerek Büyükkılıç’a şükranlarını sundu.

“Büyükşehir Belediye Başkanımızın Büyüklüğünü Gördük ve Buna Müteşekkiriz”

İl Müdürü Esen, marifetin iltifata tabi olduğunu dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyüklüğünü gördük ve buna müteşekkiriz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, 21-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kayseri’de, Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde düzenlendi. 15 kategoride yapılan etkinlikte, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra 14 ülkeden 10 bin 508 katılımcı tarafından 3 bin 903 robot projesiyle yarışmalar gerçekleştirildi.