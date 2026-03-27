Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin, 'Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur'

Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu (TURKAS) Kayseri’26, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi ve Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda açılışı gerçekleştirildi. Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Kayseri’26 açılışına Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Şahin, okul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Gençlere sürekli çalışma tavsiyesinde bulunan ve her şeyi bilmek yerine bir konunun çok iyi bilinmesi gerektiğini belirten Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Şahin, “Heyecanlı ve güzel bir etkinliğin içinde bulunmaktan son derece mutluyuz. İran, İsrail, Amerika savaşını göz önünde bulundurduğumuz zaman şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz: Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu bilerek hareket edeceğiz, kendimizi buna göre yetiştireceğiz. Tabi ki hiç kimseye düşman olma niyeti içinde değiliz. Ancak savaş gösteriyor ki birçok oyun, birçok çalışma bugün simülasyonlar üzerinden yürüyor. İnsanlar yaptıkları savaşları önce simülasyonlar üzerinden yürütüyorlar, planlıyorlar, bunları ülkeler üzerinde uyguluyorlar. O yüzden bizler yaptığımız hiçbir işi küçümsemeyeceğiz. Ama şunu da kendinize düstur edinmenizi sizlere tavsiye ediyorum: Tabi ki her şeyi bilmek çok güzel, bilgili bir nesil olmak çok güzel ama her şeyi bilmek yerine bir şeyi iyi bilen olmanızı tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bizler gençler olarak, ülkemizi sizlere emanet edeceğiz inşallah pırıl pırıl gençlere, ne yapacağız? Sürekli çalışacağız ama her şeyi bilmek yerine bir konuyu çok iyi bileceğiz. Hedefimize odaklanacağız, bunun için yapmamız gereken ne varsa hepsini harfiyen yapacağız” şeklinde konuştu.