Milli Eğitim Müdürlüğünden Kayserispor'a moral ziyareti

İl Millî Eğitim Müdürlüğü; Rams Başakşehir maçı öncesi Mondihome Kayserispor antrenmanını öğrencilerle birlikte ziyaret etti.

Ziyarette; İl Millî Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile birlikte Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Şemun Akman, Melikgazi İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Birgül, İl Mem Şube Müdürü Vasfi Seyhan ve Melikgazi Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Adem Bozoklu da hazır bulundu. Antrenman öncesi Teknik Direktör Recep Uçar ve futbolculara başarı dilenirken, futbolcular da öğrencilerin formalarını imzaladı.