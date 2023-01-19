Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

Kayseri'de 333 bin öğrencinin yarın sömestr tatiline gireceğini söyleyen Kayseri Milli Eğitim İl Müdürü Ayhan Teltik öğretmenlerden tatilde öğrencilere ödev vermemelerini istedi.  

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  • 19.01.2023 18:47
  • Güncelleme: 19.01.2023 18:47
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Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

Halk arasında 15 tatil olarak da bilinen 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı sömestr tatili yarı yıl karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Kayseri’de 333 bin civarında ilk ve orta dereceli okul öğrencisi 2 hafta sürecek tatile çıkacak. 1HA mikrofonlarına konuşan Kayseri Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi. Tatil öncesi öğrencilere ödev verilmemesi tavsiyesinde bulunan Teltik, “İlimizde 925’i milli eğitime bağlı 125’i özel olan toplam bin okulumuz var. Öğrencilerimiz zaten yeterince ödev yaptılar, çalışıp emek verdiler. 4 ay gibi bir sürede yoruldular. 15 günlük süreçte de biz öğretmenlerimize ödev vermemeleri için rica ediyoruz. Çocuklarımız da gönüllerince bu 15 günlük süreçte yapamadıklarını, özledikleri şeyleri yapsınlar istiyoruz. Öğrencilerimiz kitap okusunlar, seyahat etsinler, arkadaşlarıyla ve aileleriyle birlikte vakit geçirsinler. Biz onları sağ salim 15 gün sonra tekrar bekliyoruz” dedi.

LGS ve ÜNİVERSİTE ADAYLARINA KURS

Bu sene okullarımızda ilk defa sömestr tatilinde 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik kurs açacaklarını da belirten Teltik, “Bu kurslar sınava hazırlık kursları olacak. Okulumuz bu talep doğrultusunda açık olacak ve isteyenler derslerine devam edip, bu kurslardan faydalanabilecekler” diye konuştu.

1ha

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