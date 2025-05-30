Milli Futbolcu Doğan Alemdar'dan Büyükkılıç'a Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fransa’nın Rennes kulübünde forma giyen milli futbolcu Doğan Alemdar ve babası Gültekin Alemdar’ı misafir etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren sporun ve sporcunun dostu Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor’umuzda sergilediği başarılı performansla gönüllerimizi kazanan, şu anda Fransa’nın Rennes kulübünde forma giyerek şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil eden milli futbolcumuz Doğan Alemdar, belediyemizi ziyaret etti” dedi.

Büyükkılıç, milli futbolcu doğana başarı dileklerinde bulunarak, “Nazik ziyareti ve A Milli Takımımızda giydiği formayı bizlere hediye etme inceliği gösteren değerli sporcumuz Doğan’a ve kıymetli babası Gültekin beye gönülden teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Milli futbolcu Doğan Alemdar, Başkan Büyükkılıç’a A Milli Takım’da giydiği 12 numaralı formayı hediye ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.