Milli Görüş'ün Kayseri'deki Gönül Eri Mehmet Kabak Hakk'a Yürüdü

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, uzun yıllar boyunca hizmet etmiş kıymetli bir yol arkadaşını kaybetmenin derin hüznünü yaşıyor. İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi ve milli görüş teşkilatına gönülden bağlı, dâvâ eri isimlerinden Mehmet Kabak, Hakk'a yürüdü.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Teşkilatımızın müdavimlerinden, değerli büyüğümüz, kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Kabak, Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Merhum büyüğümüze Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Merhum Kabak’ın cenaze namazı, 27 Eylül Cumartesi günü öğle namazının ardından Hulusi Akar Camii’nde kılınacak. Defin işlemi ise Erkilet Bülbülderesi Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek.

Taziye ziyaretleri Gökkent Mahallesi, 1833. Sokak, Martı Apartmanı 3/8 adresinde kabul edilecek.

 

 

Haber Merkezi

