Milli heyecan Millet Bahçesinde yaşanacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya ile oynayacağı karşılaşmayı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde dev ekranda yayınlayacaklarını belirterek, “Milli heyecanı hep birlikte yaşamak için tarihi gecede Millet Bahçesi’nde buluşuyoruz. Ay yıldızlı forman sırtında, bayrak elinde, hep birlikte nice zaferlere” dedi.

Kayserililer, açıldığı günden itibaren büyük ilgi gören Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde milli maç coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Almanya’da devam eden EURO 2024’te Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile oynadığı grup maçlarının ardından son 16 tura kaldığını hatırlattı.

Büyükkılıç, son 16 turunda çeyrek finale kalmak için Avusturya ile eşleşen millilerin 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de bir kez daha sahaya çıkacağını belirterek, tüm Kayserilileri A Milli Takıma destek vermeye davet etti.

“Tarihi gecede Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde buluşuyoruz”

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya ile oynayacağı tarihi mücadeleyi Kayserililerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak dev ekranla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde izleyeceğini duyuran Başkan Büyükkılıç, “Türkiye A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024’te son 16 turunda, çeyrek final için sahaya çıkıyor, bizler de milli heyecanı hep birlikte yaşamak için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde buluşuyoruz” dedi.

Büyükkılıç, tüm Kayserilileri milli gurur ve heyecanı yaşamak için Millet Bahçesi’ne davet ederek, “2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de oynanacak milli maçımızı Millet Bahçemizde, Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanacak dev ekranda izlemeye ve tek yürek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Dev ekranın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’na kurulacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Milli heyecanı hep birlikte yaşamak için o tarihi gecede Millet Bahçesi’nde buluşuyoruz. Ay yıldızlı forman sırtında, bayrak elinde, hep birlikte nice zaferlere” ifadelerini kullandı.