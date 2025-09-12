Milli Heyecan Talas Millet Bahçesinde

A Milli Basketbol Takımımızın Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan ile bu akşam oynayacağı yarı final maçı, Talas Belediyesi tarafından kurulacak dev ekrandan yayınlanacak.

Milli Heyecan Talas Millet Bahçesinde

Talas Millet Bahçesi’nde toplanacak sporseverler bu büyük heyecanı birlikte yaşayacak. 

Saat 21.00’de başlayacak kritik maç öncesi milli takıma başarılar dileyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Tarihi bir zaferin eşiğindeyiz. Avrupa Basketbol Şampiyonasında gururumuz olan milli takımımız, bu akşam final yolunda önemli bir maça çıkıyor. Bu heyecanı hemşehrilerimizle birlikte yaşamak amacıyla Talas Millet Bahçesinde dev ekran kuruyoruz. Tüm sporseverleri bu maça davet ediyorum” dedi.

