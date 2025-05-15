Milli kart ile her pazartesi 1 kez ücretsiz biniş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme yöntemi olan TROY Kart’ın Ulaşım A.Ş.’nin toplu ulaşımında kullanılması için iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

Milli kart TROY’un Kayseri’ye özel ve Türkiye’de ilk olacak toplu ulaşım kampanyası hayata geçiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında gerçekleştirilen protokol ile TROY kart sahiplerine toplu ulaşımda avantaj sunulacak. 19 Mayıs – 16 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya boyunca Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait il, ilçe ve beldelerdeki tüm otobüs ve raylı ulaşım hatlarında her pazartesi günü TROY kart ile yapılacak ilk ulaşım harcaması ücretsiz olacak.

Bankalar arası kart merkezi olarak burada olduklarını dile getiren BKM Genel Müdürü Ozan Deniz ise açılımı ‘Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ olan TROY kart hakkında verdiği bilgilerde yerli ve milli kart olan TROY konusunda, “Ülkemizde şu an 55 milyon kartı geçtik. Pazar payı olarak da yüzde 18’i geçtik” dedi.