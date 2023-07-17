Milli okçu Fatma Maraşlı, Dünya Şampiyonası için Almanya’ya gitti

Dünya Kupası’nda bronz madalya kazandıktan sonra Okçular Vakfı turnuvasında altın madalya kazanan Fatma Maraşlı Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Almanya’ya gitti. Berlin’de 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Şampiyonası öncesi Münih’te kampa girecek olan sporcu burada çalışacak.