Milli okçu Fatma Maraşlı, Dünya Şampiyonası için Almanya'ya gitti
Kayserili sporcu Fatma Maraşlı, Almanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık kampı için bu ülkeye gitti.
- 17.07.2023 19:39
- Güncelleme: 17.07.2023 19:39
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Dünya Kupası’nda bronz madalya kazandıktan sonra Okçular Vakfı turnuvasında altın madalya kazanan Fatma Maraşlı Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Almanya’ya gitti. Berlin’de 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Şampiyonası öncesi Münih’te kampa girecek olan sporcu burada çalışacak.
1ha
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