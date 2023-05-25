Milli okçu Fatma Maraşlı İstanbul'da yapılan Fetih Kupası'nda finale yükseldi

Kayseri Spor A.Ş Spor Kulübü Sporcusu Fatma Maraşlı, Çin'in Shangay kentinde yapılan Dünya Kupası'ndan Mete Gazoz ile birlikte üçüncülük elde etmişti. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra İstanbul'da kalan Okçular Vakfı ev sahipliğinde yapılan 11'inci Uluslararası Fetih Kupası’na katıldı.

Bugün yapılan sıralama ve eleme atışlarında gösterdiği performans sonucunda finale kaldı. Genç sporcu yarın Fetih Kupası finalinde altın madalya için mücadele edecek.