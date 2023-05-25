Milli okçu Fatma Maraşlı İstanbul'da yapılan Fetih Kupası'nda finale yükseldi

 Geçen hafta Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ile birlikte Dünya Kupası'ndan bronz madalya ile dönen Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Fatma Maraşlı İstanbul 11'inci Uluslararası Fetih Kupası'nda finale yükseldi.  

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  • 25.05.2023 20:26
  • Güncelleme: 25.05.2023 20:26
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Milli okçu Fatma Maraşlı İstanbul'da yapılan Fetih Kupası'nda finale yükseldi

Kayseri Spor A.Ş Spor Kulübü Sporcusu Fatma Maraşlı, Çin'in Shangay kentinde yapılan Dünya Kupası'ndan Mete Gazoz ile birlikte üçüncülük elde etmişti. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra İstanbul'da kalan Okçular Vakfı ev sahipliğinde yapılan 11'inci Uluslararası Fetih Kupası’na katıldı. 
Bugün yapılan sıralama ve eleme atışlarında gösterdiği performans sonucunda finale kaldı. Genç sporcu yarın Fetih Kupası finalinde altın madalya için mücadele edecek.

1ha

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