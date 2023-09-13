Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde suçun önlenmesi ya da suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Polisler, tanınmamak için kılıktan kılığa girerek denetim yapıyor. Mimar Sinan Parkında da Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, takibi yapılan bir şahsı, diğer polis ekiplerine bildirerek yakalattı.

Şahıs üzerinde yapılan üst aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri gerçekleştirilmek üzere polis merkezine teslim edildi.