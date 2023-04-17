Milli Savunma Bakanı Akar: 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar PKK/YPG Terör Örgütü'nün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine saldırması sonucu yaptığı açıklamada Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi dedi.

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  • 17.04.2023 13:39
  • Güncelleme: 17.04.2023 13:47
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Milli Savunma Bakanı Akar: 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar; PKK/YPG Terör Örgütü’nün Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine saldırması sonucu yaptığı açıklamada; "Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde soruları cevaplayan Bakan Akar, teröristler tarafından Suriye’nin kuzeyinde yapılan saldırılarda 4 Mehmetçiğin yaralandığını, saldırının ardından başlatılan operasyonda ise ilk bilgilere kadar 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Akar; "Bu günlerde dahi teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi’ndeki gelişmelere karşı hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz; her zaman söylediğim gibi aksamadan, kararlılıkla, azimle devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini tekrarlıyoruz. Şuanda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor. 4 yaralımız var, onların da gerekli tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok, tek kurtuluş yolları adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İHA

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