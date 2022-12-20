Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları 9'uncu Toplantısına katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
- 20.12.2022 20:28
- Güncelleme: 20.12.2022 20:28
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri’ye geldi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları 9’uncu Toplantısına katılmak üzere Kayseri’ye gelen Hulusi Akar’ı havaalanında Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve yerel yöneticiler karşıladı.
1ha
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