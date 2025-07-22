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Milli Savunma Komisyonu Sofya'da Stratejik Görüşmelerde Bulundu

Hulusi Akar liderliğindeki Milli Savunma Komisyonu, Sofya'da önemli bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ulusal Meclis Savunma Komitesi Başkanı Hristo Gadzhev'in sıcak karşılamasıyla başlayan ziyaretler, birçok kritik konuyu gündeme taşıdı.

Milli Savunma Komisyonu Sofya'da Stratejik Görüşmelerde Bulundu

Komisyon, ziyaretleri sırasında:
- Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık,
- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev,
- Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Görüşmelerde, ikili askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında derinlemesine bir değerlendirme yapıldı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı ile Filistin’deki soykırım ve açlık sorunları üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıların yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilirken, Sofya Büyükelçisi ve Bulgar makamlarına gösterdikleri nazik ev sahipliği için teşekkür edildi. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

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