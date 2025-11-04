Milli sporcu Buket Kaya'nın yaşamını yitirdiği kazanın duruşmasına ertelendi
Milli sporcu Buket Kaya'nın vefat ettiği kazada araç sürücüsü R.Ö.'nün yargılandığı dava ertelendi.
Melikgazi İlçesi Nalçık Bulvarı’ında 22 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen kazada R.Ö. idaresindeki otomobil K.Ö. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
R.Ö.’nün kullandığı otomobil refüjde bulunan bariyerlere sürüklendi. Çapmanın etkisiyle araç sürücüsü R.Ö. ile yolculardan M.T. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken araçta bulunan milli sporcu Buket Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi milli sporcu Buket Kaya defnedilirken R.Ö. tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık daha sonra tahliye edildi.
Olayla ilgili açılan davanın bugünki duruşmasına taraflar ve avukatlar katılmadı. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.