Milli sporcu Buket Kaya trafik kazasında yaşamını yitirdi
Milli kickbokscu Buket Kaya (21) geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
- 23.10.2023 13:43
- Güncelleme: 23.10.2023 13:43
Dün gece saat 23.30’da Nalçık Bulvarı’ında meydana gelen kazada R.Ö. idaresindeki otomobil K.Ö. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. R.Ö.’nün kullandığı otomobil refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle araç sürücüsü R.Ö. ile yolculardan M.T. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken araçta bulunan milli sporcu Buket Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Adli Tıp Morguna kaldırılan Buket Kaya’nın cansız bedeni yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilecek.
1ha
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