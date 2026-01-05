Milli Sporcu Harun: Paralimpik engellerin spora, sporunda başarıya uzandığı bir yol

Kayserili milli sporcu Harun Mut, Maribor 2025 Para Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonasında gitmeye hak kazandı. Sporcunun elde etmiş olduğu büyük başarıdan dolayı mutluluğunu dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ‘’İlkleri gerçekleştiriyoruz Kayserimizde Olimpiyatlara sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz, bu vesileyle başta sporcumuzu tebrik ediyoruz. Bizler de burada hem teknik anlamda hem idari anlamda desteklerimizi vermeye devam ediyoruz. Bizim nihai hedefimiz sporun tabana yayılması, aynı zamanda tüm branşlar da paralimpik dalda engel tanımayan kardeşlerimizin engelleri ortadan kaldırıp birçok sporcu yapabildiklerini ortaya koyabilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Harun kardeşimizi Kış Sporları içerisinde en zor dallardan birisi olan Alp Disiplinli Paralimpik dalda büyük bir başarı ortaya koydu, tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. Harun Mut ise, “Tarihimizde ilk kez Paralimpik Oyunlarda kotayı kazandım. Paralimpik spor benim için sadece bir branş değil. Engellerin spora sporun da başarıya uzandığı bir yol. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için iyi bir şekilde çalışmalara başladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.