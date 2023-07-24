Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer Universiade için Çin’e gidecek

Wushu ve kickboks dalında bir çok ulusal ve uluslararası derece elde eden Hayriye Türksoy Hançer, Dünya Üniversite Oyunları (Universiade) için yarın Çin’e gidecek. Wushu branşında yarışacak olan ve hedefinin milli marşı söyletmek olduğunu belirten Hayriye Türksoy Hançer, “ Ben Hayriye Türksoy Hançer., 26 yaşındayım. Bu sporuna 14 yaşında hocam Esat Kaya ile birlikte başladık. O zamandan itibaren bu işi profesyonel anlamda yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar çok iyi dereceler aldık. Uluslararası arenada ilk madalyamı 2016 yılında Balkan Şampiyonası'ndan aldım. Daha sonra 2018 yılında Rusya Moskova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Bu sene tekrar üniversite olimpiyatları olarak kaydedilen müsabakalara gideceğim. Bu organizasyon çok büyük, dört yılda bir yapılıyor. Bütün yarışmalara en ciddi şekilde hazırlandığımız gibi bu yarışmaya da çok iyi bir şekilde, hocam Esat Kaya'yla birlikte çalışmalarımı sürdürdük. Buradaki de en büyük gayemizden birisi de yine her zaman olduğu gibi Türk bayrağımızı en zirvede dalgalandırmak ve birçok ulusun içinde İstiklal Marşı'nı okutmaktır. İnşallah burada da en iyi sonuçlarla dönmeyi, ülkeme birincilik madalyası getirmeyi hedefliyorum” dedi.