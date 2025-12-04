  • Haberler
  • Milli sporcu Kahraman, masa tenisinde dünya ikincisi oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Milli Masa Tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman, 23-30 Kasım 2025'te Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde Dünya İkincisi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Kenan Eren Kahraman, 23-30 Kasım 2025’te Romanya’nın Cluj kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisinde Dünya İkincisi oldu. Milli masa tenisi sporcusu Kahraman, il müdürlüğü önünde düzenlenen tören ile karşılandı.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Şehrimizde spor adına güzel günler yaşıyoruz. Masa tenisi branşında Dünya ikincisi olan sporcumuz elde ettiği başarı ile bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun da söylediği gibi hedefimiz 2028 Olimpiyatları. İnşallah Şehrimizden  Olimpiyatlara masa tenisi branşında sporcumuzu göndererek ülkemizi temsil etmesi ve bayrağımızı göndere çekmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen sporcumuza, değerli ailesine, antrenörü Halil Adak’a, İl Temsilcisi Kemal Balım’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi

