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Milli sporcunun öldüğü alkollü trafik kazasında sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

Milli sporcu Buket Kaya'nın yaşamını yitirdiği kazada otomobil sürücüsü R.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi.

Milli sporcunun öldüğü alkollü trafik kazasında sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

Melikgazi İlçesi Nalçık Bulvarı’nda 22 Ekim 2023  tarihinde saat 23.30’da meydana gelen trafik kazasında R.Ö. idaresindeki otomobil, K.Ö.’nün idaresindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada milli sporcu Buket Kaya yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.T. ile otomobil sürücüsü R.Ö. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan R.Ö.’nün 226 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazadan sonra tutuklanan R.Ö. daha sonra tahliye edilmişti. Bugün görülen duruşmaya sadece müşteki avukatı katıldı. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

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