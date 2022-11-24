Milli Takımlar Bölge Seçmeleri Kayseri Etabı Tamamlandı

Kadın Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen, 2006-2007-2008-2009-2010 doğumlu oyuncuları kapsayan 17 ve 15 yaş altı seçmelerinin Kayseri etabı tamamlandı.

Seçmeler 6 farklı kulüp takımından 120 sporcunun katılımıyla Kayseri Sümer Sahası’nda gerçekleşti. Alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefleyen seçmeler Ankara etabı ile devam edecek. 29 Kasım tarihinde Gençlerbirliği Tesisleri’nde 11 kulüpten 152 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek.