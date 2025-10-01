Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK desteğiyle yürütülen Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı başvurularında son tarih 3 Ekim olarak duyuruldu. Program, üniversite öğrenci kulüplerini tek çatı altında bir araya getirerek daha güçlü projelerin hayata geçirilmesine ve etkinliklerin artırılmasına imkan sağlıyor. Katılımcılara eğitimler, seminerler, TÜBİTAK etkinliklerinde görev alma fırsatı, sektörle etkileşim ve iş birlikleri gibi imkanlar sunulacak. Ayrıca, 150 bin TL’ye kadar mali destek sağlayan Kulüp Geliştirme Destek Çağrısı’na başvuru hakkı da program kapsamında öğrenci kulüplerine verilecek.