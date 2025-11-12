Milli yas hangi durumlarda ilan edilir?

Türkiye’de “milli yas” ilanı, ülke genelinde derin üzüntüye neden olan olayların ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla ilan ediliyor. Milli yas süresince kamu kurum ve kuruluşlarında, dış temsilciliklerde ve resmi binalarda bayraklar yarıya indiriliyor, eğlence programları da iptal ediliyor. Milli yas, genellikle şu durumlarda ilan ediliyor: Doğal afetler: Ülke genelinde büyük can kaybına yol açan deprem, sel, yangın gibi afetlerin ardından milli yas ilan edilebiliyor. Terör saldırıları: Çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği terör eylemleri milli yas nedenleri arasında yer alıyor. Uluslararası dayanışma: Dost veya kardeş ülkelerde meydana gelen büyük felaketlerde, dayanışma göstergesi olarak Türkiye’de milli yas ilan edilebiliyor. Devlet büyüklerinin vefatı: Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da önemli devlet adamlarının hayatını kaybetmesi durumunda da milli yas ilan edilebiliyor.

Milli yas süresi, olayın niteliğine göre bir gün ile birkaç gün arasında değişiyor. Bu süre boyunca Türkiye genelinde bayraklar yarıya çekiliyor, resmi kutlama ve eğlence etkinlikleri iptal ediliyor, televizyon kanalları da yayın akışlarını yas temasına uygun hale getiriyor.