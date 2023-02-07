Milli yas: Kayseri'de bayraklar yarıya indirildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesiyle Kayseri'deki bayraklar yarıya indirildi.

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  • 07.02.2023 16:41
  • Güncelleme: 08.02.2023 12:42
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Milli yas: Kayseri'de bayraklar yarıya indirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesiyle Kayseri’deki bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler dolayısıyla 7 gün süreyle milli yas edildiğini açıkladı. Milli yasın birinci gününde sabahın erken saatleriyle beraber Kayseri’nin farklı noktalarında bulunan Türk bayrakları da yarıya indirildi.

Milli yas nedir?

Bir ülke halkının büyük bir ekseriya tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez. Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

İHA

Kayseri Gündem
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