Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü istifa etti

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerine yaklaşık 6 ay kala, siyasi partilerde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyen partilerin il örgütlerinde görev yapan yöneticiler arka arkaya istifalarını açıklıyor. MHP, CHP ve İYİ Parti Kayseri il yönetimindeki istifaların ardından Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü de görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlü, “Kıymetli hemşehrilerim yaklaşık 8 aydır il başkanlığını yürüttüğüm Millî Yol Partisi il başkanlığından bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında birlikte yol yürüdüğüm, maddi manevi destekleriyle tarafıma hakkı geçen herkesten helallik diliyorum, haklarını helal etsinler. Varsa hakkımı helal ediyorum” ifadelerini kullandı.