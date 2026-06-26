Milli yüzücü Berilay Batur'dan Bulgaristan'da üç madalya

13 yaş kategorisi 400 metre serbest yarışında ikinci olan Berilay Batur, açık yaş kategorisi 400 metre serbest ve 200 metre serbest yarışlarında ise üçüncülük elde ederek turnuvayı üç madalya ile tamamladı. Uluslararası organizasyondaki başarısının ardından Berilay Batur, antrenörleri Mehmet Karaca ve Murat Taşkaya ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette başarılı sporcuyu ve antrenörlerini tebrik eden Kabakcı, elde edilen derecelerin Kayseri ve Türk sporu adına gurur verici olduğunu belirterek Berilay Batur'a başarılarının devamını diledi.