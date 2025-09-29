  • Haberler
  • Gündem
  • Milyarlık yasadışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Milyarlık yasadışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği ve banka hesaplarında yasadışı bahisle bağlantılı toplam 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 11 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Milyarlık yasadışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde banka hesaplarının “Çevrimiçi Yasadışı Bahis” oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Banka hesaplarında yasadışı bahisle bağlantılı toplam 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilerek yakalanan 11 şüpheli şahsın tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!