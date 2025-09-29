Milyarlık yasadışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği ve banka hesaplarında yasadışı bahisle bağlantılı toplam 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 11 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde banka hesaplarının “Çevrimiçi Yasadışı Bahis” oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Banka hesaplarında yasadışı bahisle bağlantılı toplam 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilerek yakalanan 11 şüpheli şahsın tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.