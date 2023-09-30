Milyonların Hayali TOMTAŞ'ta Neler Oluyor?

Ülkemiz ve Kayseri açısından son yılların en önemli yatırımlarından olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. ile ilgili söylenenler ve yaşananlar, maalesef henüz emekleme aşamasındaki bir şirket için kolay kabul edilebilecek şeyler değil.

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  • 30.09.2023 13:41
  • Güncelleme: 30.09.2023 15:33
Milyonların Hayali TOMTAŞ'ta Neler Oluyor?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ülkemiz ve Kayseri açısından son yılların en önemli yatırımlarından olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. ile ilgili söylenenler ve yaşananlar, maalesef henüz emekleme aşamasındaki bir şirket için kolay kabul edilebilecek şeyler değil.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 1926 yılında Kayseri’de kurulan; fakat hikayesi yarım kalan Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olan Tomtaş, asırlık serüvenine kaldığı yerden yeniden devam etmek üzere, Havacılık sanayisine sunacağı ürünlerle katkı sağlayacak olmasının şehrimiz açısından stratejik ve ekonomik katkısı elbette büyük olacak.

TOMTAŞ, havacılık ve uzay teknolojisi alanında Tusaş (TAİ), Asfat, Erciyes Teknopark ve Tomtaş yatırım ortaklığıyla kurulmuş bir anonim şirkettir. Bu ortaklık yapısının sermayedarları ise Kayserili özel müteşebbisler.

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 13 hissedarla Kayseri merkezli olarak kurulun bu şirket, ne yazık ki henüz emekleme aşamasındayken ortalıkta gezen ve konuşulan iddialarla yaralanmakta ve olayın tüm bereketi de ortadan kalkmakta. Tabii bundan da en çok zarar gören de şehrimiz, fakat en büyük hayal kırıklığına uğrayanlar ise havacılık sanayiinin stratejik boyutuna gönül bağlayan milyonlar.

Ortaklıktaki en temel değer olan  ‘İki ortak birbirine ihanet etmezse, üçüncüsü Allah’tır’ anlayışı ile gönül birliği ve kader birliği ile kurulması gelen ortaklık ilişkisi, henüz işin başında sen-ben mücadelesine dönüşürse, olayın tüm hayır ve bereketi daha işin başında ortadan kaybolur.

200 milyon dolarlık yatırım yapmayı ve en az 2 bin nitelikli insanı istihdam etmeyi hedefleyen böyle bir yatırımın, sen mi etkin olacaksın, ben mi etkin olacağım; senin cemaatin mi etkin olacak benim cemiyetim mi etkin olacak, iç mücadele ve hesaplaşmasına kurban edilmesinin ve bunun dillere pelesenk edilmesinin vebali, kolay altından kalkılabilir bir vebal değil.

Elbette, bu işin bu sürece getirilmesinde ve ifşa edilmesinde etkili olanların da bu vebalde payı büyük.

Hedef, gönül ve kader birliği etmemiş bir ortaklık yapısının, henüz işin emekleme safhasında böyle bir kırılım içine girmesi, bu işe ön ayak olan şahıs, kurum ve kuruluşların ötesinde, hayallerini ve ümitlerini bu işin stratejik değerine bağlayan milyonlarca insanın gönül hanesini yaralamakta.

Bu işin önemine değer veren kurum, kuruluş ve siyasi partilerin oy birliği ile tahsisini sağladıkları 800 dönümlük dev arazi üzerine kurulacak TOMTAŞ’ı, küçük çıkar hesaplarına, iç çekişmelere kurban etmek, ne bu memleketin, ne de bu memlekette yaşayan insanların işine yarar. 

Haber Merkezi

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