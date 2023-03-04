Mimar Oktay Çağlıbulanık, “Yeni cami yapmak yerine eski camiler restore edilmeli”

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler, 11 ilde geride enkaz bıraktı. 45 binden fazla kişi hayatını kaybederken, sarsıntılar tarihi yapılara da büyük hasar verdi.

Mimar Oktay Çağlıbulanık, hayırseverlere ve yetkililere çağrıda bulunarak restorasyona ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Mimar Çağlıbulanık, “Malum yaşanan deprem sonrası hepimizin canı çok sıkkın. Can ve mal kayıplarımız oldu bunun yanı sıra tarihi yapılarımızda da çok ciddi kayıplar yaşadık. Benim özellikle hayırseverlerden talebim, yeni yapılacak camilerin yerine eski camilerin restorasyonu konusunda sponsorluk ve bağış yapmalarıdır. Depremde zarar gören birçok yapının tekrar restorasyonu söz konusu. Bu restorasyonlarda sponsorluk ve bağışların Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi ilgili kurumlara yapılarak o camilerin restorasyonuna katkı vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.