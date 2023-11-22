Mimar Ruhlukürkçü, AK Parti’den Kocasinan Belediye Başkanlığı aday adaylığını duyurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) 31 Martta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için aday adaylık başvuruları devam ediyor. Başvurular saat 19.00’a kadar devam edecek.

Ulusal Mimarlık Ödülü Sahibi İsmail Ruhlukürkçü, AK Parti Kocasinan Belediye Başkanlığı için aday adaylığını duyurdu.

Mimar adayı olarak bu şehre ve belediyeye aday olmanın bir şeref olduğunu belirten İsmail Ruhlukürkçü; “Bu süreç bir yarışmadır parti büyüklerimize en iyi olacak adayları seçmek için imkan tanıma girişimidir. Böyle bir belediyeye, şehrim olan Kayseri’ye ve ilçesi olan Kocasinan’a bir mimar adayı olarak başvuruda bulunmak kendi adıma, ailem adına ve partimizin geleneğini devam ettirme adına benim için bir şeref öncelikle bu şerefe Allah nail etsin biz seferden sorumluyuz zafer Allah’ın taktiridir. Şuanda da görevine devam eden Ahmet Çolakbayrakdar’a emeklerinden ve gayretinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.