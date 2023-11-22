Mimar Ruhlukürkçü, AK Parti'den Kocasinan Belediye Başkanlığı aday adaylığını duyurdu

Ulusal Mimarlık Ödülü Sahibi İsmail Ruhlukürkçü, AK Parti Kocasinan Belediye Başkanlığı aday adaylığını duyurdu.

PAYLAŞ
  • 22.11.2023 18:01
  • Güncelleme: 22.11.2023 18:01
Mimar Ruhlukürkçü, AK Parti'den Kocasinan Belediye Başkanlığı aday adaylığını duyurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) 31 Martta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için aday adaylık başvuruları devam ediyor. Başvurular saat 19.00’a kadar devam edecek.
Ulusal Mimarlık Ödülü Sahibi İsmail Ruhlukürkçü, AK Parti Kocasinan Belediye Başkanlığı için aday adaylığını duyurdu.
Mimar adayı olarak bu şehre ve belediyeye aday olmanın bir şeref olduğunu belirten İsmail Ruhlukürkçü; “Bu süreç bir yarışmadır parti büyüklerimize en iyi olacak adayları seçmek için imkan tanıma girişimidir. Böyle bir belediyeye, şehrim olan Kayseri’ye ve ilçesi olan Kocasinan’a bir mimar adayı olarak başvuruda bulunmak kendi adıma, ailem adına ve partimizin geleneğini devam ettirme adına benim için bir şeref öncelikle bu şerefe Allah nail etsin biz seferden sorumluyuz zafer Allah’ın taktiridir. Şuanda da görevine devam eden Ahmet Çolakbayrakdar’a emeklerinden ve gayretinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'

Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'

Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Bakan Yardımcısı Ağar: 'Kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkmasını hedefliyoruz''

Bakan Yardımcısı Ağar: 'Kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkmasını hedefliyoruz''

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Afet Bakanlığı Kurulmalı'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: ‘Afet Bakanlığı Kurulmalı’

Talas'ta nikah, rekora gidiyor

Talas'ta nikah, rekora gidiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gökhan Ülke, Melikgazi Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu yaptı

Gökhan Ülke, Melikgazi Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu yaptı

Mimar Ruhlukürkçü, AK Parti'den Kocasinan Belediye Başkanlığı aday adaylığını duyurdu

Mimar Ruhlukürkçü, AK Parti’den Kocasinan Belediye Başkanlığı aday adaylığını duyurdu

DAHA FAZLA
Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

Kocasinan'ın asfalt hamlesi milyonlar olarak döndü

Kocasinan'ın asfalt hamlesi milyonlar olarak döndü

Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz'