Mimar Sinan Ağırnas'ta Anıldı

9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Mimarlar Odası Ağırnas'ta anma töreni düzenledi.

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  • 09.04.2023 16:35
  • Güncelleme: 09.04.2023 17:53
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Mimar Sinan Ağırnas'ta Anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Mimarlar Odası Ağırnas’ta anma töreni düzenledi.

Mimar Sinan’ın ve eserlerinin tanınması ve korunması amacıyla kutlanan 9 Nisan’ın büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’ dolayısıyla Mimar Sinan’ı anmak için Mimarlar Odası ve Ağırnas Mahalle Muhtarımız Muharrem Uzun ile Ağırnasta’yız. Milletimizin gurur duyduğu ortak bir değeridir Mimar Sinan. 100 yıllık bir ömre 400 civarında eser sığdıran onur ve gurur kaynağı bir Mimar Sinan’ın hemşehrisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ona layık olmak için bizler de belediyeler olarak en iyisini yapmak üzere gayret ediyoruz. Bizler de onun izinde, onun açtığı ufukta yol almaya gayret gösteriyor, ilçemizi imar ediyor, güzel eserler bırakmak için çalışıyoruz. Dünyaya mal olmuş mimarlık dehası ile Mimar Sinan’ı anmaya ve sanatını, fikirlerini yeni nesillere aktarmak için çalışmalıyız. Sadece ülkemizin değil dünya tarihinin en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan’ı bir kez daha dua ve rahmetle anıyorum. Bu vesile ile tüm mimarlarımızın Mimarlar Günü’nü de tebrik ediyorum" dedi.

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İHA

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