Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri

Ağırnaslı Mimar Sinan'ın Kayseri'ye bırakmış olduğu eserlerin yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinde de inşa ettiği yapılar vardır. Bunlardan birisi de Kanunî Sultan Süleyman'ın emriyle, Mimar Sinan tarafından 1555-1562 yılları arasında İstanbul'da, Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan su kemeridir.

Ağırnaslı Mimar Sinan’ın Kayseri’ye bırakmış olduğu eserlerin yanı sıra Türkiye’nin birçok yerinde de inşa ettiği yapılar vardır. Bunlardan birisi de 1555-1562 yılları arasında İstanbul'da, Alibey Deresi vadisi üzerinde yaptığı o Mağlova Kemeri’dir.

Mağlova Kemeri ya da Muallakkemer, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan tarafından 1555-1562 yılları arasında İstanbul’daki Alibey Deresi vadisine inşa edildi. Günümüzde Sultangazi ilçesi, Cebeci köyü yakınlarında bulunuyor. 1563’te selden zarar görmüş, aynı yıl onarılmıştır. Alibeyköy Barajı’nın suları yapının dörtte birini kaplamaktadır. Kemer hala İstanbul’a su taşımaktadır.  35 metre yüksekliğinde ve 257 metre uzunluğunda olan iki katlı kemerde alt katta 8 büyük, üst katta 8 küçük göz bulunur. Alt kattaki 4 göz daha geniştir (18,4 m), üst katın orta 4 gözü ise 13,4 m genişliğindedir. 2005’te, 20 TL değerinde 1.250 adet Mağlova Kemeri Hatıra Parası basılmıştır.

