Mimar Sinan Evi Bakanlığa tahsis ediliyor

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 91 gündem maddesi karara bağlanırken 35. gündem maddesinde Ağırnas'ta bulunan Mimar Sinan Evinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mimar Sinan Evi Bakanlığa tahsis ediliyor

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 54 asıl 37 ek olmak üzere toplamda 91 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

MİMAR SİNAN EVİ, BAKANLIĞA TAHSİS EDİLİYOR
Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının 35. gündem maddesinde Ağırnas'ta bulunan Mimar Sinan Evinin Kültür ve  Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi gündeme geldi. Söz konusu madde, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi üzerine oy birliği kabul edildi. Ayrıca Mimar Sinan Evi, Bakanlığa tahsis edilerek müzeye dönüştürülecek.

Haber Merkezi

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