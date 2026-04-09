Mimar Sinan Evi Sorumlusu Bektaş, 'Hangi şehre giderseniz gidin Sinan'ı göreceksiniz'

Mimar Sinan vefatının 438. yılında Ağırnas’ta yapılan anma töreni ile anıldı. Mimar Sinan Evi Sorumlusu Ahmet Bektaş, Mimar Sinan’ın doğduğu eve ziyarette bulunan Kayseri protokolüne Mimar Sinan hakkında bilgiler verdi. Bektaş, “Mimar sinan hakkında yazılmış kaynak çoktur. Sinan’ı çalışmak gerekiyor. Sinan, kültürünün medeniyetinin ve uygarlığının eserlerini inşa etmiştir. Divriği Ulu Cami’nin restorasyonunu yapmış bir Sinan, Bursa Ulu Cami’nin restorasyonunu yapmış bir Sinan. Hatta Mevlana Hazretleri’nin türbesinin restorasyonunu yapmış bir Sinan var. Düşünebiliyor musunuz? Sinan kendine nerden katma değer sağlamış? Sinan, kendi oğlu Mustafa’yı mimar yetiştirmiş. Mevlana Hazretleri’nin türbesinin önündeki Sultan Selim Camisi Mimar Sinan’ın oğlu Mustafa’ya aittir. 17 tane eseri vardır. Mimar Sinan’ın sadece türbesinin pencere kitabesinde 400 tane mescitten bahsediliyor. 107 cami var, 47’si İstanbul’da. Sinan’ın ne kadar eseri olduğunu halen bilemiyoruz. Hangi şehre giderseniz gidin Sinan’ı göreceksiniz. Orta Doğu’ya giderseniz 4 mezhepin eğitim alacığı medreseler göreceksiniz. Sinan Şam’ı, Bağdat’ı, Filistin’i, Mısır’ı, Anadolu’yu görmüş. Batı uygarlığını kendisine endeksleyen Sinan; Osmanlı üslubunu ortaya koymuştur. Sinan bizim kültürümüz, bizim rönesansımız, bizim çağımızdır. O da buradan başlamıştır” şeklinde konuştu.