Mimar Sinan'ın çıraklık eseri: Şehzade Camii

Ağırnaslı Mimar Sinan’ın Kayseri’ye bırakmış olduğu eserlerin yanı sıra Türkiye’nin birçok yerinde de inşa ettiği yapılar vardır. Bunlardan birisi de çıraklık eseri olan Şehzade Camii’dir.

ŞEHZADE CAMİİ

Kalenderhane Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi üzerinde 70 numarada ve İstanbul Be­lediye Sarayı'nın karşısında bulunan meş­hur cami, genç yaşta vefat eden oğlu Şeh­zade Mehmet için Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan külli­ye içindedir.

Bu külliye, camiden başka imaret, tabhane, medreseler ve mektepler oluşmaktadır. Bunlardan halen dispanser olarak kullanılan imaret ile mektep avlu dışında olup cami, medrese, tabhane ve türbeleri bir avlu çevirmektedir. Beş kapı­dan girilen avlunun duvarları pencerelidir.

Yapımına 1543 yılında başlanan ve 1548 yılında tamamlanan Şehzade Camii'nin planı kare şeklindedir ve üzerini 18.42 met­re çapında bir orta kubbe ve bu kubbenin tesirini tamamlayıp devam ettirmek üzere dört büyük yarım kubbe örtmektedir. Bü­yük kubbe 4 fil ayağı üzerine oturmakta­dır. Ayrıca camiin dört köşesinde birer kü­çük kubbe yer almaktadır.

Hünkâr mahfili harimin solunda sütun­lar üzerindedir. Minber ve mihrab saf mer­merden sanatkârane işlenmiş olup kafesli ve parmaklıklıdır. Yine büyük bir sanateseri olan müezzin mahfili sekiz sütun üze­rinde durmaktadır. Camiye üç ayrı kapı­dan girilir. Ortadaki cümle kapısının üze­rinde bir kitabe yer alır. Bu kitabede "Mabed-i Ümmet-i Resûl-i Mûbin - sene 955" yazılıdır.

Cami avlusu 12 sütuna dayanan 16 kub­be ile çevrilidir. Buradaki kalem işleri çok nefistir. Avlunun ortasındaki şadırvan, iş­çiliği ile dikkati çeker.

Camiin sağ ve solundaki ikişer şerefeli iki minare, adeta Mimar Sinan'ın üsdatlığının bir göstergesidir. Her minare'çeşitli şekillerde güzel bir biçimde işlenmiş­tir.

Şehzade Camii haziresi, sayı itibariyle birçok türbeyi içine almaktadır. Özellikle Şehzade Mehmet Türbesi süsleme ve beze­me bakımından Mimar Sinan'ın özenerek yaptığı bir abidedir. 8 köşeli bir plan üzeri­ne yapılmış olup her cephede altlı ve üstlü pencereler bulunmaktadır. Hadîkanın be­lirttiğine göre türbe üzerine teberrüken bir taht konulmuştur.

Şehzade Mehmet Türbesinin sol tara­fında yine Mimar Sinan eseri olan ve sekiz köşeli plan üzerinde tek kubbeli Rüstem Paşa Türbesi vardır. Ayrıca hazirede Şeh­zade Mahmut, Hatice Sultan, Fatma Sul­tan ve İbrahim Paşa gibi kimselere ait türbeler de yer almaktadır.