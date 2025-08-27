Mimar Sinan'ın imzasını attığı tek eser: Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü

Ağırnaslı Mimar Sinan’ın Kayseri’ye kazandırdığı eserlerin yanı sıra günümüze ulaşan birçok eseri vardır. Bunlardan birisi de eserler içinde imza attığı tek eser olma özelliğini taşıyan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’dür. Bu köprü, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunuyor. Büyükçekmece ile Mimarsinan Mahallesi arasında yer alan tarihi köprü, İstanbul’u Avrupa'ya bağlayan tarihi ticaret yolu üzerinde, Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada yapılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan köprünün inşaatına 1566’da başlanmış, 1567’de II.Selim zamanında tamamlanmıştır. Koca Sinan, farklı uzunlukta ve büyüklükte 4 köprüyü, birbirine yapay adalarla ekleyerek toplam 636 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde bir yapı inşa etmiştir. Bu, karşılıklı ilerleyen iki kervanın rahatlıkla yan yana geçebileceği uygun ölçüdür. Yapımında kullanılan kalker taşları eritilmiş kurşunla birbirine bağlanmıştır. Başmimar Koca Sinan’ın yaptığı tüm eserler içinde imzasını attığı tek eserdir.