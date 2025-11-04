Mimar Sinan'ın Vizyonu doğduğu kentte yaşatılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un da katılımıyla gerçekleştirilen protokol töreninde, Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas Mahallesi’ndeki ev, 20 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bedelsiz olarak tahsis edildi.

Mimar Sinan, sadece Kayseri'nin değil, tüm insanlık tarihinin en büyük mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu eşsiz dehanın doğduğu evin korunması ve restorasyonu, Kayseri'nin kültürel kimliğini güçlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Protokol kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapının restorasyonunu üstlenecek ve Mimar Sinan Evi'ni ziyaretçilere açarak kültürel bir merkez haline getirecek.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın eserlerinin sadece geçmişle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu sürece destek veren başta Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, Sayın Valimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise, “Mimar Sinan gibi bir dehayı yetiştiren bu topraklara sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu” belirtti. Kayseri’nin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlandığını ifade eden Çiçek, “Büyükşehir Belediyemizin bu konuda gösterdiği vizyon, Kayseri’nin kültürel turizm rotasında önemli bir durak olmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.

Mimar Sinan’ın evi, restorasyon süreci tamamlandıktan sonra hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçilere kapılarını açarak, özgün kimliğini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılacak. Bu hamle, Kayseri'nin mimari zenginliğini ve kültürel mirasını yeniden canlandırmak için atılan önemli bir adım olarak kaydedilecek.