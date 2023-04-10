Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Türkiye de her yıl 9-14 Nisan tarihleri arası Mimar Sinan Haftası olarak kutlanmaktadır. Kayserili olan Mimar Sinan, Osmanlı coğrafyasında sayısız eser bırakmıştır. Mimar Sinan, Kayseri'de 2'si cami, 1'i hamam toplam 3 eser bıraktı. Bunlardan sadece 1'i günümüze kadar ulaşabilmiştir.            

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  • 10.04.2023 12:03
  • Güncelleme: 10.04.2023 12:03
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Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Türkiye de her yıl 9-14 Nisan tarihleri arası Mimar Sinan Haftası olarak kutlanmaktadır. Kayserili olan Mimar Sinan, 99 yıllık ömrü boyunca Osmanlı coğrafyasına sayısız eserler bıraktı. 1489 yılında  Kayseri’nin Ağırnas beldesinde dünyaya gelen Mimar Sinan 22 yaşına kadar da burada yaşadı. 40 yaşında Mimar unvanını alan Mimar Sinan 3 padişah döneminde 50 yıl Osmanlı’ya hizmet etti. Camiler başta olmak üzere medrese, han, su kemeri, köprü, çeşme gibi sayısız eser yapan Mimar Sinan, eserlerini ağırlıklı olarak İstanbul’da inşa etti. Tarihi kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mimar Sinan, memleketi Kayseri’ye de 2’si cami, 1’i hamam toplam 3 eser bıraktı. Bunlardan sadece 1’i günümüze kadar ulaşabildi. Mimar Sinan 1588 yılında hayata gözlerini yumdu.                                                                         

MİMAR SİNAN’IN KAYSERİ’DE BULUNAN ESERLERİ

KURŞUNLU CAMİİ (HACI AHMET PAŞA) 

Cumhuriyet Meydanı’ndaki park içinde bulunan Kurşunlu Camii olarak bilinen Hacı Ahmet Paşa Camii, Mimar Sinan’ın Kayseri’de inşa ettiği eserlerin başında geliyor. Sinan’ın meslek hayatının son eserlerinden birisi olan ve Klasik Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan Kurşunlu Camii, 1586 yılında yaptırıldı. Ana gövdesinde tek kubbe, tek minare, çift revak ve son cemaat mahalli bulunan caminin giriş kapısı ile minber, kürsü ve mihrap mermerdir. Camiyi ayakta tutan sütunlar halen sağlamdır. Halk arasında Kurşunlu Camii olarak anılmasının sebebi ise kubbelerinin yekpare kurşunla kaplı olduğu içindir. Kurşunlu Camii’nin çevresinde aş evi, 3 veya 14 ocaklı büyük bir han, medrese ve hamam da yapıldığı belirtilmektedir ancak günümüze bunların hiç birisi günümüze ulaşamamıştır. 

OSMAN PAŞA CAMİİ

Büyük Usta Mimar Sinan’ın Kayseri’ye bıraktığı bir diğer eseri de Osman Paşa Camii’dir. Valilik ile Saat Kulesi arasında yer aldığı bilinen bu cami ne yazık ki günümüze kadar ulaşamamıştır. Meydan genişletme çalışmaları sırasında zaten harabe olan cami yıkılmıştır.

HÜSEYİN BEY HAMAMI

Mimar Sinan, Kayseri'ye bir de hamam yaptırmıştır. Nerede olduğu hakkında kesin bir bilginin bulunmadığı Hüseyin Bey Hamamı da günümüze ulaşamamıştır.

1ha

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