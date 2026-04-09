Mimar Sinan vefatının 438. yılında Ağırnas'ta anıldı

Vefatının 438. yılında Mimar Sinan, doğduğu yer olan Ağırnas’ta düzenlenen anma programıyla anıldı. Ağırnas’ta düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, il müdürleri, kamu kurum, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ağırnaslı Sinan’la hemşeri olmanın gururundan bahseden Vali Çiçek, “Kayserili Sinan, Ağırnaslı Sinan ne kadar büyük bir gurur hemşerisi olmak. Onun gezdiği, onun doğduğu yerde yaşamak, onun soluduğu havayı teneffüs etmek muhteşem bir şey. Türk dünyası birçok mütefekkir, birçok münevver, birçok sanat adamı, bilim insanı, sanatkar yetiştirdi ama bunların içerisinde Sinan bir yıldız gibi parladı. Sinan Kayseriliydi ve her zaman Kayserili olduğunu söylerdi. Bilinirdi, Kayserili olduğu ile gurur duyduğunu hepimiz biliyoruz. Şairler eserlerinde Sinan’ı anlatırken Kayserili olduğunu da vurgulardı. Arif Nihat Asya şiirinde ne kadar güzel söylüyor; diyor ki: ‘Dağ parçası kubbeler ufaktan iriden, gel hasreti seyret ileriden beriden. Bir mucize devrinde Sinan, Erciyes’i İstanbul’a dikmiş getirip Kayseri’den’ Mimar Sinan’ı ne kadar anlatsak az” şeklinde konuştu.

‘ERCİYES’TEN İLHAMINI ALMIŞ, GİTMİŞ SÜLEYMANİYE CAMİ YAPMIŞ’

Ağırnas’ın önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Mimar Sinan denilince akla Kayseri ama en önemlisi akla Ağırnas geliyor. Kayserili hemşerimiz deriz ama Ağırnas’ın da gururu, ‘Ağırnaslı hemşehrilerimiz’ deriz. Hava soğuk, gelin bunu sıcağa taşıyalım; ayrıca burada da analım, hatırlayalım, yad edelim, şehre mal edelim, ülkeye mal edelim. Zaten dünyaya mal olmuş. Ağırnas denilince akla Mimar Sinan gelir dedik; Mimar Sinan denilince bir deha akla gelir. Erciyes’ten ilhamını almış, gitmiş Süleymaniye Camii’ni yapmış. Ve böylece yüzlerce değil, dört yüze yakın eseriyle yurt içinde, yurt dışında adeta Osmanlı’nın haşmetini, tabii ki Kanuni Sultan Süleyman’ın vermiş olduğu değeri eserlerine yansıtmış, kendini dünyaya anlatmış ve İslam medeniyetinin bir bakıma göstergesi olmuş” ifadelerini kullandı.

‘MİMAR SİNAN ZİRVEDE DEĞİL, ZİRVENİN TA KENDİSİDİR’

Mimar Sinan’ın eserlerinin güzelliği hakkında konuşan Başkan Palancıoğlu, “Mimar Sinan aslında sadece bir mimar değil. İsmi Mimar Sinan olarak geçiyor, mimar olarak tanımlanıyor ama bugün tüm dünyaya baktığımızda depreme dayanıklı binaları araştırdığımızda zannediyorum üç yüz, dört yüz, beş yüz yaşındaki Mimar Sinan’ın eserleri bir mühendislik harikası olarak sadece mimarlık harikası değil, mühendislik harikası olarak da ortaya çıkar. Dolayısıyla Mimar Sinan sadece bir mimar, mühendis değil; aslında medeniyet kuran, tarzı çok yüksek olan, zirvede olan değil, zirvenin ta kendisi olan bir şahsiyet. Aslında Mimar Sinan, gökyüzünü kubbelerle yeryüzüne indiren ve muazzam eserler veren bir deha” dedi.

‘BU DÜNYADAN GÖÇMESİNİN ARDINDAN 438 YIL GEÇMİŞ, HALA ONUN ESERLERİ KAYSERİ’DE’

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar ise Mimar Sinan’ın eserlerinin kalıcılığına vurgu yaparak, “Mimar Sinan’ın ruhu şad olsun, rahmetle yad ediyoruz. Bu dünyada yaşayıp göçmesinin ardından 438 yıl geçmiş ve hala onun eserleri, onun yaptıkları Kayseri’de, Türkiye’de hatta tüm dünyada övgüyle bahsediliyor. Arkasından yad ediliyor. Asırlar geçmiş bu dünyadan göçüp gideli; 400 yılı aşkın bir süre olmuş ve hala eserleri ayakta. Onun eserlerinden daha mükemmelini yapıp geçen bir yapı yok” ifadelerine yer verdi.

‘MİMAR SİNAN’IN ESERLERİ SADECE MİMARİ BOYUTUYLA DEĞİL, GELECEK NESİLLERE AKTARIMIYLA DA PLANLANMIŞ’

Mimar Sinan’ın çok yönlülüğüne dikkat çeken Müdür Dursun da, “İnanılmaz bir mimar. Bugün bütün dünya konuşuyor. Derslerde, üniversitelerde Mimar Sinan’ın öğretileri, Mimar Sinan’ın mühendisliği, mimarlığı, hatta daha da ötesi jeologluğu birçok yönüyle konuşuluyor. Çünkü Mimar Sinan bir eseri tasarlarken sadece mimari boyutuyla değil, bütün gelecek nesillere aktarmak adına uzun süreçli tasarımla planlamış” şeklinde konuştu.