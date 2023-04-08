Mimar ve Mühendisler Depremzedelerle İftar çadırında buluştu

 Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) 5 Nisan Çarşamba Günü Adıyaman'da, 6 Nisan Perşembe Günü Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. 

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  • 08.04.2023 09:48
  • Güncelleme: 08.04.2023 09:48
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Mimar ve Mühendisler Depremzedelerle İftar çadırında buluştu

İftar programına Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ve Genel Sekreter Abdullah Koç ile birlikte Kayseri, Sivas, Bursa, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elâzığ Şube Başkanları ve çok sayıda mimar ve mühendis katıldı.

Mimar ve Mühendisler Grubu Ramazan ayı olması hasebiyle Adıyaman’da bin kişilik Kahramanmaraş’ta ise 3 bin kişilik iftar sofraları kurarak depremden etkilenen depremzedeler ile birlikte iftar yaptı. 

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, afet illerine yaptığı ziyaretler esnasında kendisinden cep telefonu isteyen liseli öğrencilere verdiği sözü yerine getirerek telefonları sahiplerine dağıttı. Desteklerini esirgemeyen tüm mimar ve mühendislere şükranlarını ileten Bülent Şen, ‘Biz büyük bir aileyiz’ dayanışma içerisinde olduğumuz sürece tüm yaraları kısa zamanda sararız diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.
Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Sefa Karademir, “bizler mimar ve mühendisler olarak birçok yapıyı inşa ediyoruz. Bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan şey gönüllerin imar ve inşasıdır. İnşallah Devletimiz de tez vakitte kalıcı konutların inşasını tamamlayarak, güvenli, huzurlu yuvalarını afetzede kardeşlerimizin kullanımına sunacaktır. Bizler mimar ve mühendisler olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

1ha

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