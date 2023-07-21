Mimarisiyle Kayseri'de tek olan Saçmacı Cami ibadete açıldı

'Referans Belediye Melikgazi' ayrıcalığı ile marka projeleri hayata geçirmeyi sürdüren Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde hayırsever Saçmacı Ailesi ile birlikte hayata geçirdiği ve mimarisi ile göz kamaştıran Saçmacı Cami'nin açılış törenini gerçekleştirdi.

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  • 21.07.2023 16:24
  • Güncelleme: 21.07.2023 16:48
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Mimarisiyle Kayseri'de tek olan Saçmacı Cami ibadete açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

“Referans Belediye Melikgazi” ayrıcalığı ile marka projeleri hayata geçirmeyi sürdüren Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde hayırsever Saçmacı Ailesi ile birlikte hayata geçirdiği ve mimarisi ile göz kamaştıran Saçmacı Cami’nin açılış törenini gerçekleştirdi.

Caminin açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çicek, Kayseri AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayer Öztürk, Murat Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Ayasofya Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay katıldı.

“4 yılda 20 cami hizmete kazandırıldı”

Hayırseverlerle el ele gönül gönüle çalışarak, Kayseri’ye hizmet ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hayırseverimiz Mehmet Saçmacı ve tüm Saçmacı ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz Belediye olarak sağlık ocağı, okul, sosyal tesis ve cami gibi birçok hizmeti yapıyoruz. Tüm projelerimizin sayısı giderek artıyor ve birbiri ile yarışır hale geldi. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Kayserimiz için güzel işler yapıyoruz. Bunun için emek veriyor bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Mimarisi Endülüs’teki İslam mimarisine çok benzer oldu. Gözlere hitap eden bir mimari ile camimizin yapımını tamamladık. Minare kız kulesini temsil ediyor. Çok güzel özel bir avlusu oldu. Burada birçok toplantı organizasyon yapılacak. Şuana kadar Melikgazi’mizde 40 yılda tam 20 caminin yapılmasına vesile olduk. 2023 yılımız açılışlar yılı olacak demiştik. Ardı ardına hizmetlerimizi açmaya devam ediyoruz. Birde 25 Temmuz Salı günü Maraş’ta ikinci konteyner kentimizin ikincisini açacağız. Melikgazi’de tüm Kayseri ile el ele verdik çalışıyoruz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Camimizin Kayserimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Hayırsever Mehmet Saçmacı ise, caminin projesinin temelinden yapımına kadar camide emeğini esirgemeyen Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek camilerinin Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, “Hayırsever Saçmacı ailesine teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir teşvik, Allah razı olsun. Bir hayra vesile olmak ne güzel duygu. Melikgazi Başkanına ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kayserimiz gelişiyor, valimiz, bakanlarımız, millletvekillerimiz ile el ele gönül gönüle vererek gayret içerisindeyiz. Hayırlı olsun diyor, cemaatinin bol olmasını temenni ediyorum” dedi.

Çok emekler verilerek yapılan caminin hayırlı olmasını dileyen Kayseri AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Cami çok güzel ve şirin olmuş. 678 kişiye hizmet edecek butik bir cami olmuş. İhtiyaç vardı bu güzel ihtiyaç da giderildi. Cami cemaatinin süsü gençlerdir. Belediye Başkanımız ve ekibi çok emek vermiş bu cami için. Hepsinin eline emeğine sağlık. Hayırlı olsun” diye belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Tüm Türkiye’nin zihninde Kayseri’nin güzel anıları vardır.” diyerek, “Kayseri’nin hayırseverliği çok meşhur, burada herkesin eser bırakmak için yarış halinde olması meşhur. Değerli başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nu ayrıca tebrik ediyorum. Mimaride kendisini aşmış, hayalini canlandırmış, muhteşem olmuş. İlimize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından edilen dua ve kurdele kesimi ile Saçmacı Cami ibadete açıldı.

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İHA

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