Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nden Belediye ve Kurum Mimarlarıyla İstişare Toplantısı

Düzenlenen istişare toplantısına; Melikgazi Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr.Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Sayın Bilal Özdoğan, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Erman Ağmaz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Sibel Livdumlu katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Sayın Murtaza Er, belediye ve kurumlarda görev yapan mimarların yalnızca mesleki sorumluluklarını yerine getirmekle kalmadığını, aynı zamanda kentimiz için önem arz eden çalışmalarda paydaş olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Mimarlar Odası Kayseri Şubesi olarak üyelerimizle düzenli olarak bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Mimarlık mesleğini tüm üyelerimiz, farklı alanlarda ve görevlerde kamu yararı gözeterek ifa etmeye çalışıyor. Bugün sizlerle buluşarak hem sohbet etmeyi hem de kentimiz adına değerlendirmelerde bulunmayı istedik. Belediyelerde ve kurumlarda görev yapan mimarlarımız, mesleki ilkeler doğrultusunda hem mesleklerini icra etmekte hem de kentimiz adına önemli hizmetlerde bulunmaktadır. Mesleğimizi farklı alanlarda sürdüren tüm meslektaşlarımızın ortak paydası olan kentimiz ve kamu yararı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, hem mesleğimize hem de kentimize değer katmaktadır. Bu özverili emekleriniz için sizlere teşekkür ediyoruz.”

Toplantıda, Mimarlar Odası Kayseri Şube ile belediye ve kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik görüş ve öneriler ile kurumlarda çalışan meslektaşların sorunları paylaşıldı.