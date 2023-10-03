Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nden Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er ve yönetim kurulunu makamında kabul etti.

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  • 03.10.2023 12:06
  • Güncelleme: 03.10.2023 14:25
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nden Büyükkılıç'a Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er ve yönetim kurulunu makamında kabul etti.

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve uyum kültürü çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek; “Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er ve yönetim kuruluyla belediyemizde bir araya geldik. Şehrimiz için ortak paydada buluştuğumuz başkanımıza ve yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er de Başkan Büyükkılıç’a, şehir için verdiği desteklerden ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonunda günün anısına Başkan Büyükkılıç, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Er’e ‘Kayseri’ kitabı hediye etti.

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İHA

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