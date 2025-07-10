Mimarlar Odası'ndan Başkan Özdoğan'a Ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mimarlığın sadece yapı inşa etmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve gelecek vizyonu taşıdığını vurgulayarak, şehir estetiğini ön planda tutan çalışmaları mimarlarla iş birliği içinde sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Mimarlar Odası'ndan Başkan Özdoğan'a Ziyaret

Başkan Özdoğan, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve yönetim kurulu üyelerinin Hacılar Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, Hacılar'ın mimari gelişimi, estetik dönüşüm süreçleri ve ortak proje alanları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Başkan Özdoğan, ziyaret vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Mimarlık alanında ortaya koyduğu vizyon ile şehrimiz, sadece yapı üretmenin ötesinde bir kültür ve gelecek perspektifi sunmaktadır. Bu doğrultuda, mimarlarımızla iş birliği içinde daha estetik ve daha güzel bir Hacılar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Ziyaretin sonunda Başkan Özdoğan, mimarlarla sürdürülecek ortak projelerin Hacılar'a değer katacağına inandığını ifade ederek, TMMOB Mimarlar Odası heyetine teşekkür etti.

Haber Merkezi

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