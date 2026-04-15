Mimarlar Odası Şube Başkanı Murtaza Er'den Vali Çiçek'e ziyaret
Vali Gökmen Çiçek, Ankara’da 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen seçimde Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Kayseri Mimarlar Odası Şube Başkanı Murtaza Er’i makamında kabul etti. Vali Çiçek, Kayseri’den ilk kez Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Murtaza Er’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Er ise, Vali Çiçek’e ev sahipliği için teşekkür etti.